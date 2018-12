Bibis Beauty Palace: Ihr Baby kann schon Fotos machen

Krass: Das Baby von Julienco und Bibis Beauty Palace kann schon Fotos mit dem Smartphone machen!

Julienco und Bibi: Ein Handy für ihr Baby?

Das YouTuber-Pärchen Bibi und Julian hat ihrem gemeinsamen Baby jetzt zum ersten Mal ein Smartphone in die Hand gedrückt. Und als Influencer-Nachwuchs hat es direkt Talent bewiesen! LOL. In Bibis neuester Instagram-Story schreibt sie: "So süß der Kleine!" Man sieht ihren Sohn mit einem riesig wirkenden iPhone in der Hand – wahrscheinlich das Handy von Julienco. Das Kind tapst mit seiner kleinen Hand auf dem Sperrbildschirm herum, während Bibi lachend sagt: "Früh übt sich, ne?" Zufällig wischt der Kleine dann nach rechts und aktiviert so die Kamera des Geräts. Bibi schreit: "Alter, du hast die Kamera geöffnet!" Sie scherzt: "Du bist so cool und wenn du jetzt auch noch ein Foto machst, dann bist du echt ein Super-Baby." Auf den Post schreibt Bibi außerdem: "Talentiertes Baby am Start". Haha, aber sowas von! Doch mal ehrlich – das hätten wir doch bestimmt auch nicht anders erwartet, schließlich ist der Kleine auch das Kind von Deutschlands beliebtester YouTuberin. Hier siehst du den Story-Post von Bibis Beauty Palace:

Julian und Bibi: Nochmal ein Baby?

Bibis Beauty Palace und ihr Ehemann und YouTuber Julienco sind am 4. Oktober 2018 zum ersten Mal Eltern geworden! Das glückliche Paar ist schon seit dem 12. September 2018 verheiratet. Die zwei haben auch schon verraten, ob sie sich ein Geschwisterchen für ihren ersten Sohn wünschen. "Wir haben auf jeden Fall sehr große Lust auf ein Geschwisterchen", gab Bibi in einem YouTube-Video letztens zu. Wann Baby Nummer zwei kommen soll, steht aber noch in den Sternen – vorerst wollen sich Bibi und Julian ganz auf ihren Erstgeborenen konzentrieren. "Nach einem Kaiserschnitt sollte man ja auch ein bisschen warten", gab Julian im selben Video zu bedenken.

Folg' uns bei Spotify für die coolsten Hits:

Das könnte dich auch interessieren: