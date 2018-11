Bibis Beauty Palace: Das erste Baby von ihr ist schon 3

Seit der Geburt ihres Sohnes hat Bianca Claßen nur noch Augen für ihren Sprössling, doch gestern feierte Bibis Beauty Palace den dritten Geburtstag ihres ersten Babys.

Bibis Beauty Palace: Mutterglück

Bianca Claßen könnte derzeit wohl nicht glücklicher sein! Der YouTube-Star wurde am 4.10.2018 zum ersten Mal Mutter eines Jungen. Ein Moment, dem sie lange entgegenfieberte, schließlich ließ sich ihr Sprössling ein wenig mehr Zeit als erwartet damit, auf die Welt zu kommen. Doch seit der Ankunft ihres Babys könnte die frisch gebackene Mama vermutlich nicht glücklicher sein. Ihre Follower auf Instagram hält sie regelmäßig mit süßen Schnappschüssen des Wonneproppen auf dem Laufenden. Doch die Privatsphäre ihres Sonnenscheins wollen Bibis Beauty Palace und Julienco auch weiterhin schützen: Sein Gesicht wird auf keinem der zahlreichen Bilder und Stories gezeigt.

Bibis Beauty Palace: Dritter Geburtstag ihres ersten Babys

In ihrer jüngsten Instagram-Story zelebriert Bibi einen ganz besonderen Geburtstag. Ihre eigene Marke Bilou feiert seinen dritten Geburtstag. Man könnte sagen, dass Bilou Bibis erstes Baby ist. Mega stolz teilt sie dieses besondere Ereignis mit ihren Followern. In ihrer Instagram-Story verrät die 25-Jährige: "Ich finde die Zeit ist, auf der einen Seite so ultraschnell vergangen und auf der anderen Seite, wenn man mal überlegt, was in der Zeit alles passiert ist, wie viel Produkte wir entwickelt haben – bin ich einfach nur so krass geflashed."

Bibis Beauty Palace: Meilenstein

Vergangenes Jahr im August verkündete Bibis Beauty Palace einen Meilenstein in ihrer Bilou-Karriere. Seit Ende August 2017 ist Bilou auch in England erhältlich. In ausgewählten Superdrug-Stores sowie in deren Online-Shop gibt es die Bodysprays, Duschschäume und Cremeschäume. In UK haben sich ihre erfolgreichen Produkte bereits in einem Jahr so etabliert, sodass Bibi nun verkündete, dass es nun auch einen Instagram-Account für Bilou in England gibt. Hier können sich ihre englischsprachigen Fans über die Produktneuheiten informieren. Sogar die mega erfolgreiche YouTuberin Zoella hatte vergangenes Jahr Bilou beworben. Mit ihren knapp 12 Millionen Abos auf YouTube hat Zoella mit Sicherheit einiges zum Erfolg von Bilou in England beigetragen.

Das könnte dich auch interessieren: