Als eine der erfolgreichsten Youtuberinnen und Influencerinnen Deutschlands bekommt Bibis Beauty Palace jede Menge Make Up und Co. geschenkt, das sie dann in ihren Videos oder Insta-Stories für ihre Follower testet. Trotzdem hat die junge Mama auch keine Angst sich ihrer Community ungeschminkt zu zeigen und kann sich dabei echt sehen lassen!😊