"Berlin – Tag & Nacht": So feiern die Stars Weihnachten!

Weihnachten ist das Fest der Liebe. Viele besuchen ihre Verwandten, die vielleicht nicht in der Nähe wohnen, verbringen Weihnachten mit ihrer Familie oder feiern diese magische Zeit mit ihren Freund*innen. Egal, wer es ist, mit dem du die kommenden Tage verbringst, wir vom BRAVO-Team wünschen dir eine wundervolle und besinnliche Weihnachtszeit. 🎄 In einem exklusiven Interview haben uns einige "Berlin – Tag & Nacht"-Schauspieler*innen erzählt, wie das Weihnachtsfest bei ihnen ausschauen wird.

"Berlin – Tag & Nacht": Das essen die Stars am liebsten

In einem XXL-Weihnachtsinterview wurden vier "Berlin – Tag & Nacht"-Stars zu ihren Weihnachtserfahrungen befragt. Was denkst du, was Katrin Hamann (Peggy), Katharina Kock (Toni), Laura Maack (Paula) und Manuel Denniger (Rick) am liebsten an Weihnachten mögen, wie sie feiern und was sie zur Weihnachtszeit am liebsten essen?

"Lebkuchen. Ich liebe Lebkuchen. Und Schokolade", erzählt Paula-Darstellerin Laura Maack im Interview. "Meine liebste Weihnachtssüßigkeit ist tatsächlich auch alles, was mit Schokolade oder Marzipan zutun hat", so Manuel Denniger aka Rick. "Kinderpunsch, Glühwein und vor allem gebrannte Mandeln", ergänzen Katrin Hamann (Peggy) und Katharina Kock (Toni).

Das darf bei den "BTN"-Stars an Weihnachten nicht fehlen

Die "BTN"-Star verbringen ihre Zeit mit ihren Familien und ihren Freund*innen. Dabei bleiben die einen in einem bequemen und gechillten Outfit, während die anderen "Berlin – Tag & Nacht"-Darsteller*innen sich eher schick und glamourös kleiden möchten. Ein Mix aus selber kochen und bekocht werden – Ente mit Klößen und Würstchen mit Kartoffelsalat – alles ist dabei.

Und auch die Frage nach dem allerbesten Weihnachtssong ever wurde in dem großen XXL-Interview geklärt. Wenn du also wissen möchtest, zu welchen Songs die "Berlin – Tag & Nacht"-Star tanzen, dann klicke auf das Video weiter unten und finde es heraus! 🎅

"Berlin – Tag & Nacht" läuft von Montag bis Freitag um 19:05 Uhr bei RTLZWEI. Du hast eine Folge verpasst? Kein Problem! Auf RTL+ * kannst du alle Episoden ganz entspannt streamen. Jetzt zur Weihnachtszeit läuft die letzte Folge "BTN" am 23. Dezember 2022 und geht dann wieder ganz normal ab dem 2. Januar 2023 weiter.

