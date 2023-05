"Berlin – Tag und Nacht": Sina rastet vollkommen aus!

Sina will immer noch nicht wahrhaben, dass Lynn und Jonas etwas miteinander haben. Verzweifelt will sie unbedingt herausfinden, was da wirklich zwischen den beiden läuft – vielleicht hat sie ja doch noch Chancen bei Jonas? Aber als Lynn und Jonas einen Kinobesuch mit der ganzen Clique kurzfristig absagen, hat Sina ein ganz mulmiges Gefühl und beschließt, den beiden hinterherzuspionieren. Geschockt muss sie feststellen, dass die beiden sich eine schöne Zeit in ihrem Liebesnest machen und die Liebe zwischen Lynn und Jonas wirklich echt ist. Ihre Emotionen überwältigen sie und aus lauter Wut will sie es den beiden Verrätern heimzahlen – und legt das Haus, in dem sich Lynn und Jonas befinden, in Flammen… Werden die beiden sich noch retten können?

