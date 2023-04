"Berlin – Tag und Nacht": Sina ist am Boden zerstört

Jonas will nichts mehr von Sina wissen und macht ihr das auch klar – er hat keine Gefühle für sie und wird auch niemals welche für sie entwickeln. Das trifft Sina hart und sie ist am Boden zerstört. Währenddessen kommen sich Lynn und Jonas näher… Denn nach der schrecklichen Nachricht, dass Emmi ins Krankenhaus muss, hat Lynn überhaupt kein Bock mehr ihren Geburtstag zu feiern und zieht sich aufs Hausboot zurück. Jonas überrascht sie mit einem selbstgebackenen Kuchen - Wie süß! 🥰 Lynn ist Jonas unendlich dankbar und es kommt zu einem Kuss!

In der Schule ignoriert Jonas Sina voll und ganz und sie hegt einen schrecklichen Verdacht: Steht Jonas etwa auf Lynn? Der Gedanke macht sie SO fertig, dass sie sich sogar übergeben muss! Voller Verzweiflung bittet sie ihre Freundin, sich von Jonas fernzuhalten – aber es scheint schon viel zu spät dafür zu sein. Völlig am Ende begibt sich Sina in Lebensgefahr…