"Berlin – Tag und Nacht": Saschas mieses Spiel fliegt auf

Saschas falsches Spiel fliegt auf. Alle erfahren, dass er Leifs OP, die möglicherweise sein Leben verändert hätte, verhindert hat. Toni ist außer sich und macht Sascha sofort klar, dass sie nichts mehr mit ihm zu tun haben will. Verzeihen kann sie ihm erst recht nicht. Sascha fällt in ein tiefes Loch von Liebeskummer und will eins: Rache. Deshalb beschließt er, Malte bei Piet auffliegen zu lassen – doch ob er das überhaupt durchzieht und damit durchkommt, ist fraglich. Toni würde er mit so einer Aktion jedenfalls erst recht nicht mehr zurückbekommen. Die befindet sich ebenfalls in einem Gefühlschaos. Soll sie Leif ihre Gefühle gestehen? Und wie geht es mit ihr und Leif weiter?

