„Berlin – Tag und Nacht“: Sascha will durch Erpressung endlich Antworten!

Joe muss weg und bittet Peggy darum, dass sie in dieser Zeit ein Auge auf Malte hat. Die versichert ihm, dass er sich auf sie verlassen kann. Dabei ist ihr eigentlich gar nicht so wohl bei der Sacha, denn Malte triggert in ihr immer wieder alte Erinnerungen an Theo. Und ganz so unproblematisch bleibt ihre Aufgabe zu allem Überfluss auch nicht. Malte weigert sich nicht nur zur Therapie zu gehen, sondern macht ihr auch noch auf unangenehme Art und Weise klar, dass er weiß, was sie wirklich von ihm hält. Sie entschuldigt sich zwar, merkt aber schnell, dass diese nicht von ganzem Herzen kam und sie immer noch große Angst vor Malte hat und bezweifelt, dass er ein guter Mensch ist. Malte ist währenddessen nachts alleine in Berlin unterwegs und steigert sich immer mehr in den Gedanken, dass er vielleicht doch mehr Ähnlichkeiten mit seinem Vater hat, als ihm lieb ist. Wird er sich etwas antun? 😱

