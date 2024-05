"Berlin – Tag und Nacht": Malte prügelt Sascha ins Koma!

Die Polizei steht frühmorgens plötzlich in der WG und will Malte verhören! Was hat er angestellt? Sascha liegt schwerverletzt im Krankenhaus und hat Malte als den Angreifer angezeigt! Malte ist geschockt und langsam wird ihm klar, was für heftige Konsequenzen sein gestriger Wutausbruch haben könnte… Joe ist durch die Verhaftung seines Freundes völlig fertig. Wie kann er ihm nur helfen? Die Situation verschlimmert sich sogar noch, als er erfährt, dass Sascha mittlerweile im künstlichen Koma liegt. Je nachdem wie das ausgeht, würde auch das Strafmaß von Malte schwerer ausfallen. Joe macht sich Vorwürfe: Wie konnte er die Anzeichen bei Malte nicht erkennen? Er hätte die Tat verhindern können! Gemeinsam mit den anderen WG-Bewohner*innen und Freund*innen von Malte will er nun versuchen, dass Malte zumindest aus der U-Haft entlassen wird und vorerst wieder nach Hause darf. Ob ihnen das gelingt?

