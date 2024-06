"Berlin – Tag und Nacht": Malte dreht voll durch!

Chiara macht Malte klar, dass sie erstmal nichts mehr mit ihm zu tun haben will. Dadurch ist er erstmal total durch den Wind und will nichts und niemanden mehr sehen. Er verkriecht sich in seinem Bett und würde am liebsten nie wieder aufstehen müssen. Plötzlich steht Bruno bei ihm auf der Matte, der den strengen Chef raushängen lässt und Malte so zum Aufstehen bewegt.

Die Arbeit lenkt ihn sogar ab und er kommt endlich mal wieder auf ein paar andere Gedanken. Doch dann kommt Chiara und sagt ihm erneut ins Gesicht, für was für ein Monster sie ihn hält. Malte kann seine Wut nicht mehr unterdrücken und lässt alles an Brunos Küche aus, bevor er dann schnell verschwindet.