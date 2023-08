"Berlin – Tag und Nacht": Lässt sich Milla auf einen anderen ein?

Milla trifft auf einen attraktiven älteren Herrn und fühlt sich geschmeichelt, als dieser Interesse an ihr zeigt. Vor Mike will sie damit etwas angeben, doch der reagiert anders als gedacht: Enttäuscht muss Milla feststellen, dass ihr Mann nicht einmal eifersüchtig ist.

Um sich ein bisschen an ihm zu rächen, verführt sie ihn, aber lässt ihn im letzten Moment fallen. So geht das eine Weile weiter, bis einer der beiden schließlich doch nachgibt. Als später Millas Verehrer erneut vorbeikommt und sich an sie ranschmeißt, findet Milla das doch nicht mehr so toll und holt Mike als Verstärkung. Aber die Situation scheint zu eskalieren…