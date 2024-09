"Berlin – Tag und Nacht": Krätze hat Nervenzusammenbruch

Krätze kann nicht mehr: Müdigkeit, Sorge um seinen Job in der Schule und seine finanzielle Situation – als das wird ihm einfach zu viel. Zu allem Überfluss macht Frau Emeling ihn auch noch für den Einbruch in der Schule verantwortlich und kündigt ihm. Das gibt ihm den Rest – denn seine finanzielle Situation war sowieso schon schwierig, durch den Jobverlust weiß er nun gar nicht mehr, wie er den Lebensstandort von sich und Ben-Daniel aufrechterhalten soll. Er stürzt sich voll in die Arbeit im Kräsch, mit schlimmen Folgen – er bricht vor Verzweiflung und Erschöpfung zusammen. Franzi und Schmidti reden besorgt auf ihn ein und können ihn nach einiger Zeit beruhigen. Krätze muss sich unbedingt etwas Ruhe gönnen, finanzielle Unterstützung bekommt er vorübergehend erstmal von Schmidti – ob er auf das Angebot eingeht und Krätze so wieder auf die Beine kommt?

