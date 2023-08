"Berlin – Tag und Nacht": Joe in Lebensgefahr!

Zwischen Leif und Toni knistert es ganz schön und es kommt zu einem Kuss! Während Leif nicht aufhören kann an den Kuss zu denken, verfrachtet Toni ihn immer in die Friendzone, wenn er darüber sprechen will. Schmidti schafft es aber Leif noch einmal zu ermutigen und Leif ist fest entschlossen, Toni von seinen Gefühlen für sie zu erzählen. Ein Jobangebot aus Amsterdam, für das er zwei Monate Berlin verlassen muss, und Sascha machen ihm bei erneuten Gesprächsversuchen einen Strich durch die Rechnung. Enttäuscht gibt er auf. Die Fragen in seinem Kopf verschwinden aber trotzdem nicht: Ist Toni der Kuss wirklich ganz egal? Oder hat sie vielleicht doch Gefühle für ihn und will es nur nicht zugeben?

All das und vieles mehr erfahrt ihr von Montag bis Freitag um 19:05 Uhr bei einer neuen Folge "Berlin – Tag und Nacht"! Ihr habt eine Folge verpasst? Kein Problem! Auf RTL+ * könnt ihr alle Episoden ganz entspannt streamen.