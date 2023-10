"Berlin – Tag und Nacht": Hat er die ganze Zeit nur gelogen? 😱

Es wird schaurig bei "Berlin -Tag und Nacht", denn Rick plant ein Halloween-Fest in der Schnitte! Einer macht ihm da aber einen Strich durch die Rechnung: Sami. Der kann mit Halloween nämlich überhaupt nichts anfangen. Zusammen mit Peggy schafft es Rick nach einiger Überzeugungsarbeit aber doch Sami umzustimmen und er bereitet alles für das Gruselkabinett vor.

_____

DAS HAT ANDERE INTERESSIERT:

_____

Sein ganzer Plan geht aber schief, als Sami seinen Einsatz verpasst und es so die schaurigen Überraschungen vermasselt, ist Rick außer sich vor Wut und es kommt zu einem Streit. Doch plötzlich wird ihr Laden von drei Tätern mit Eiern beworfen! Rick ist der Spaß an Halloween jetzt ein für alle Mal vergangen. Aber: Die Schnitte-Crew findet die drei Täter zufällig am Abend im Kräsch. Rick ist wieder voll in seinem Element und schmiedet einen schaurigen Racheplan… Ob das gut geht?