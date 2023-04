"Berlin – Tag und Nacht": Geburtstagsfeier eskaliert

Milla versteht die Welt nicht mehr: Wie konnte Mike nur versuchen, Amelie zu küssen und zu verführen? Kurzerhand scheißt sie ihn raus. Zum Glück kann Toni sie aber davon überzeugen, dass sich Milla einmal Amelies Version der Geschehnisse anhören und Mike nicht vorschnell verurteilen soll.

_____

DAS HAT ANDERE INTERESSIERT:

_____

Währenddessen ist Amelie nach den letzten Wochen völlig fertig mit den Nerven und kann das alles einfach nicht mehr zurückhalten. Ihren Frust lässt sie an einem Kunden im Café aus und prügelt sich sogar beinahe mit diesem! Milla muss ihre Tochter vom Café abholen und es kommt endlich zu einem klärenden Gespräch. Amelie hält ihre Gefühle keineswegs zurück und lässt all die Wut und Verzweiflung aus ihr heraus. Dabei merkt Milla geschockt, dass sie ihre Tochter wirklich im Stich gelassen hat. Werden die beiden sich wieder vertragen? Und was wird aus ihrer Beziehung mit Mike?