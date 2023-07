"Berlin – Tag und Nacht": Fliegt Lennart raus?

Peggy und Joe wagen endlich den nächsten Schritt in ihrer Beziehung und machen sich auf den Weg zum Standesamt! Kurze Zeit später sind sie verheiratet und könnten glücklicher nicht sein. Aber war die Entscheidung vielleicht etwas vorschnell?

Denn in Joe beschäftigt noch etwas ganz anders: Die Reise in seine Heimatstadt Naumburg. Dort will er nach dem Tod seiner Mutter mit Hilfe von Jonas und Peggy deren Haus entrümpeln. Die Reise wird zu einem emotionalen Trip – nicht nur, weil er vor seiner Herz-OP dadurch auch seinen Bruder Bruno und seinen Neffen Jonas zusammenbringen will!