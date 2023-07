"Berlin – Tag und Nacht": Endgültig Schluss bei Lennart und Amelie?

Lennart liebt Amelie und beschließt deshalb nach einem Wochenende des Grübelns auch, Mikes Angebot abzulehnen. Die Bezahlung seiner Schulden im Tausch gegen seine Freundin kommt für ihn überhaupt nicht in Frage. Doch dann ändert sich seine Lage und es wird brenzlig. Die Inkasso-Mitarbeitenden machen ordentlich Druck und Lennart bekommt Angst. Wie soll er die Schulden nur so schnell bezahlen? Notgedrungen nimmt er also das Geld von Mike an. Jetzt folgt der für ihn schwierigste Schritt: Er muss mit Amelie Schluss machen! Um es für beide "leichter" zu machen, erzählt er ihr sogar, dass er sie nie geliebt hätte und wieder mit seiner Ex aus Hamburg zusammen ist. Wutentbrannt und mit gebrochenem Herzen jagt Amelie ihn aus der Wohnung. Sie will ihn nie wieder sehen! Ist das zwischen den beiden nun endgültig vorbei? Wird der Deal zwischen Lennart und Mike auffliegen?

All das und vieles mehr erfahrt ihr von Montag bis Freitag um 19:05 Uhr bei einer neuen Folge "Berlin – Tag und Nacht"! Ihr habt eine Folge verpasst? Kein Problem! Auf RTL+ * könnt ihr alle Episoden ganz entspannt streamen.