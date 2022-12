"Berlin – Tag und Nacht": Die besten Momente aus 2022

Toni hat zu Beginn ihrer Modelkarriere Zweifel und wird immer mehr in einen Magerwahn getrieben. Mit Tabletten unterdrückt sie ihren Hunger, um so weiterhin abzunehmen – doch das bringt sie in Lebensgefahr! Und dann war da auch noch die Sache mit Fotograf Dylan, der sie sexuell belästigt – der Fall landet sogar vor Gericht…

Story zwei: Ninos verbotene Liebe zu seiner Lehrerin Eva. Die beiden führen eine heimliche Beziehung, bis sie auffliegen – mit krassen Konsequenzen. Doch Nino verliebt sich wenig später in seine Mitschülerin Sina, die aber nur an einer lockeren Beziehung interessiert ist. So richtig will es bei Nino also in Sachen Liebe noch nicht klappen…

2023 geht’s dann mit vielen neuen Geschichten weiter. "Berlin -Tag und Nacht" startet ab dem 02. Januar 2023 wieder wie gewohnt um 19:05 Uhr bei RTLII!

