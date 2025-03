"Berlin – Tag und Nacht": Bruno muss raus!

Die Auseinandersetzung zwischen Bruno und Joe eskaliert immer weiter und Bruno wird bewusst: Er muss ausziehen. Ein neues Zuhause ist schnell gefunden und er will zu Katy und Rick ziehen. Aber wie wird Emmi darauf reagieren? Zu seiner Überraschung unterstützt sie ihn zunächst in seinem Vorhaben. Doch schnell wird klar: Ganz so wohl fühlt sich Emmi nicht mit dem Gedanken, dass Bruno zu Katy zieht. Sie plagen schlimme Zweifel an ihrer Beziehung. Als Bruno das merkt, schlägt er ihr vor, mit ihm zu Katy und Rick ziehen. Wie Emmi darauf wohl reagiert?

