"Berlin – Tag und Nacht": Ärger im Paradies!?

Ohje… Sara hat sich in Mike verknallt – mehr als zunächst angenommen! Und obwohl sie Karla versprochen hat, dass sie auf Distanz bleiben wird, kommen sie und Mike sich etwas näher – und ihr Versprechen gerät in Gefahr. Plötzlich steht jedoch Milla auf der Matte und Sara muss erkennen, dass diese immer noch die wichtigste Rolle in seinem Leben spielt. Doch es scheint etwas zwischen den beiden zu kriseln... Denn Mike kündigt für kommenden Montag die Eröffnung der Nacht-Schnitte an und lädt Milla natürlich ein, die auch zusagt. Doch dann bietet sich ihr eine Chance, die sie sich nicht entgehen lassen will und sie sagt ihrem Mann für die Eröffnung wieder ab. Dem scheint das überraschenderweise ziemlich egal zu sein. Das bereitet Milla große Sorgen: Ist sie Mike mittlerweile völlig egal?

All das und vieles mehr erfahrt ihr Montag bis Mittwoch und Freitag um 19:05 Uhr bei einer neuen Folge "Berlin – Tag und Nacht"! Ihr habt eine Folge verpasst? Kein Problem! Auf RTL+ * könnt ihr alle Episoden ganz entspannt streamen.