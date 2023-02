"Berlin – Tag & Nacht": Peggy wird bedroht!

Peggy kann es nicht fassen

In den vergangenen Wochen ist so einiges passiert. Peggy und Joe wurden mit einer Waffe bedroht! Sie haben um ihr Leben bangen müssen, aber haben es überlebt. Theo ist jedoch jetzt tot. Peggy hat deswegen ein schlechtes Gewissen und taucht auf Theos Beerdigung auf. Malte passt das gar nicht – er rastet aus und droht ihr sogar! "Du wirst nicht einfach so davon kommen! Dafür werde ich sorgen", schmeißt er ihr an den Kopf. OMG! 😳 Was hat er vor?!

