Noch ganz unschuldig startete Bella Thorne ihre Karriere in der Disney-Serie "Shake It Up – Tanzen ist alles". Heute ist der Disney-Star ein bisschen wilder unterwegs und hat sogar schon einen Film für Pornhub gedreht! Außerdem hat die Schauspielerin bereits ihr eigenes Buch geschrieben "The Life of a Wannabe Mogul: Mental Disarray" indem sie über ihre Erfahrungen mit Beziehungen und persönliche Herausforderungen spricht.