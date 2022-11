Beim Sex den Penis richtig einführen - So geht's leicht!

Damit sich der Penis gut einführen lässt, ist eine wichtige Voraussetzung, dass der Penis steif und die Scheide feucht ist. Ansonsten würde sich der Penis nur schwer einführen lassen, da er am Scheideneingang abrutschen oder wegknicken könnte. Und dass die Scheide feucht sein muss ist deshalb wichtig, damit der Penis leicht und vor allem schmerzfrei in die Scheide hineingleiten kann. Nehmt euch also vor dem Sex Zeit für ein ausgiebiges Vorspiel! So könnt ihr euch z.B. beim Petting am ganzen Körper streicheln und berühren und euch so gegenseitig erregen. Was Petting ist und wie es geht, erfährst du hier!