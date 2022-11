Petting: Was es ist und wie es geht!

Vielleicht hast du das Wort Petting schon mal gehört, weißt aber nicht so genau, was damit gemeint ist. Das geht vielen so. Deshalb erklären wir hier, was Petting ist und um was es dabei geht. Der Begriff Petting kommt aus dem Englischen (to pet: streicheln) und meint so viel wie: Sich gegenseitig berühren, streicheln, liebkosen, lecken und knabbern am ganzen Körper - einschließlich der Geschlechtsorgane. Dabei ist alles erlaubt, was beiden Spaß macht - außer miteinander zu schlafen! Das ist der einzige Unterschied zum Sex mit Geschlechtsverkehr. Wie genau Petting geht und was du bei deinen ersten eigenen Erfahrungen beachten solltest, erklären wir dir hier.