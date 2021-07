Bebe Rexha in Unterwäsche: Fans rasten aus

Bebe Rexha postet Unterwäsche-Video auf TikTok und Fans rasten aus

Bebe Rexha ist bekannt für ihre ehrliche Art. Sie traut sich über Probleme zu sprechen und gestand 2019, dass sie bipolar sei. Aber sie rastet auch mal aus und schickt ein "f*ckt euch" an alle, die sie unfair behandeln. Jetzt ging die Sängerin mit einem Video auf TikTok viral. Dort zeigt sich Bebe Rexha ziemlich sexy in Unterwäsche. Natürlich nicht einfach so, sie hat auch eine Message für ihre Follower: "Was glaubt ihr, wie viel ich wiege? Das geht niemanden etwas an. Denn ich bin eine bad b*tch, egal wie viel ich wiege. Aber lasst uns 165 Pfund normalisieren." SLAY GIRL! Fans rasteten vollkommen aus. Das TikTok hat 1,8 Millionen Likes, 36 Tausend Kommentare und wurde über 24.000 Mal geteilt. Wir lieben diese Aussage und wie selbstbewusst sie mit dem Thema umgeht. Für alle, die es nicht wissen: 165 amerikanische Pfund sind übrigens ungefähr 74,8 Kilogramm.

Bebe Rexha über Gewicht und Body Positivity

Schon in der Vergangenheit hat Bebe Rexha öfter über ihr Gewicht gesprochen und auch, dass es sie nervt, wenn sie immer darauf angesprochen wird. Als einmal ziemlich fiese Paparazzi-Fotos von ihr veröffentlicht wurden, verriet die "Chain My Heart"-Sängerin wie schwer das ganze Thema für sie sei: "Es ist sehr hart, weil ich es manchmal ziemlich schwer finde, mich selbst zu lieben. Ich mache keine operativen Eingriffe. Ich habe nie meinen Körper angefasst. Ich versuche gesund zu sein und zu respektieren, was mir Gott gegeben hat. Ich liebe es zu essen und ich nehme Medikamente, die es mir sehr schwer machen, abzunehmen." Für Fans macht diese Ehrlichkeit Bebe Rexha zu einem absoluten Vorbild für Body Positivity. Sie zeigt, dass es normal ist, mal an sich zu zweifeln, am Ende sollte man jedoch keine Angst haben darüber zu sprechen. Jeder Körper ist schön!

