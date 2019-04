Bars & Melody: Krasses Familien-Geständnis!

Bars & Melody: Charlies Geheimnis!

Bei ihrem letzten Besuch in der BRAVO-Redaktion rutscht Charlie vom Pop-Duo Bars & Melody ein krasses Geheimnis raus: Er bekam letztes Jahr auf einmal zwei Geschwister hinzu! Das Verrückte: Die beiden sind keine Neugeborenen, sondern verlorene Brüder des Musikers … So krass: Für unser YouTube-Format plaudern wir mit Charlie und Leondre von Bars & Melody über ihren Durchbruch – den sie 2014 bei der Casting-Show "Britain's Got Talent" in ihrer Heimat England hatten. Die Jungs erzählen uns lustige Stories von ihren Freunden, ihrer Familie – dann passiert es … Auf die Frage, was sich seit ihrem Mega-Auftritt in der Show im Leben der beiden Jungs verändert hat, verrät Charlie: "Kurz vor Weihnachten fand ich meinen Bruder, den ich seit 18 Jahren nicht gesehen habe." Ein Schock!

Charlie Lenahan: Auf einmal zwei erwachsene Brüder

Da Charlie ohne Vater aufwuchs und zu ihm bis heute kein gutes Verhältnis hat, wuchs Charlie nur mit seiner Mutter und kleinen Schwester auf, zu seinem älteren Bruder gab es keinen Kontakt. Kurz vor Weihnachten platzt dann die Bombe: Er findet seinen lange verloren geglaubten Bruder! Charlie sagt: "Es war echt krass. Aber dann fand ich heraus, dass ich auch noch einen 16-jährigen Bruder habe. Das war eine heftige Veränderung für mich!" Wow – kein Wunder. So eine Aktion muss das Leben des heute 20-Jährigen komplett auf den Kopf gestellt haben! Es kommt aber noch besser. Als Bars & Melody damals für die britische Casting-Show auf der Bühne standen, hatte sein Bruder keine Ahnung, dass ein Teil seiner Familie gerade berühmt wird! "Das Verrückte war, dass mein Bruder und seine Frau damals für mich gevotet haben – und er nicht einmal wusste, dass ich sein Bruder bin!", erzählt Charlie. Wow … Auch sein Band-Bro Leondre Devries war echt überrascht, als er von der Neuigkeit erfuhr. Wie mittlerweile das Verhältnis zwischen den beiden ist und warum einer von ihnen bald nach Deutschland auswandert, erfährst du im Video bei BRAVOTV!

Hier kannst du die ganze Geschichte hören:

