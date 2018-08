Bars & Melody: Liebeskummer bei Leondre?

Leondre und Charlie von Bars and Melody sind eigentlich beide total in Love mit ihren Freundinnen. Doch nach Leondres letztem Post fragen sich die Fans: Ist es aus zwischen ihm und seiner Freundin Carla?

Bars and Melody: Charlie und Leondre sind verliebt

Die beiden Jungs von Bars and Melody sind beide gerade richtig doll verknallt. Nachdem Leondre Devries (17) schon seit längerem immer wieder süße Pärchen-Pics mit seiner Freundin Carla auf seinem Instagram-Account postet, machte sein Band-Kollege Charlie Lenehan (19) vor Kurzem seine Beziehung zum deutschen Social-Media-Star Ana Lisa Kohler (20) öffentlich. Trotz einer Fernbeziehung zwischen Charlies Heimat England und Anas Wohnort in der Schweiz, scheinen die zwei ein Herz und eine Seele zu sein! Die süße Influencerin drehte vor Kurzem sogar ihr erstes gemeinsames YouTube-Video mit ihrem Freund:

Und auch Leondre führt eine Fernbeziehung: "Meine Freundin ist Deutsche und wohnt in Monaco", verriet der 17-Jährige uns im Juni im Interview. Damals sagte er „Carla und ich sind schon seit 10 Monaten zusammen, wir haben uns uns auf einer Party in St. Tropez kennen gelernt“ – wie cute! Doch jetzt postete er folgendes Bild auf Instagram:

💔 Ein Beitrag geteilt von leo devries (@suhtorii) am Aug 12, 2018 um 10:13 PDT

Das Pic zeigt den Sänger mit gebrochenen Herz-Emojis um seinen Kopf herum – was das wohl zu bedeuten hat? Seine Fans scheinen jedenfalls besorgt: "Ist bei dir alles okay?" schreibt zum Beispiel einer und "Wir machen uns Sorgen, Leo!". Ein anderer Fan drückt seine Unterstützung aus: "Wir sind für dich da, wenn es dir schlecht geht".

Leondre von Bars and Melody: "Ich führe eine Fernbeziehung!"

Doch auch wenn der Sänger vielleicht Liebeskummer hatte, scheint mittlerweile wieder alles okay zu sein. In der aktuellen Instagram-Story seiner Freundin erwähnt sie ihn, nachdem ein Fan um ein "Knutsch-Pic" bettelt und schreibt "Hahahaha" – ist also alles wieder in Ordnung zwischen den beiden oder hatte Leos Post gar nichts Schlimmes zu bedeuten? Im Juni erlebten wir Leondre jedenfalls noch total happy mit der Situation: "Wir sehen uns alle zwei Monate ungefähr, ich bin immer auf Tour und sie hat auch ihr eigenes Leben", sagte er uns. "Es kann zwar hart sein, aber wir sind beide echt entspannte Leute, deshalb geht das mit der Entfernung voll klar", schwärmte er. Für ihn das wichtigste dabei: Loyalität. "Wir vertrauen uns gegenseitig und ich würde sie niemals betrügen. Ich weiß auch, dass sie das genau so sieht", sagte er. "Man sollte nicht versuchen, den anderen zu kontrollieren!" – Mega guter Tipp! Wenn alles so bleibt, scheint der Beziehung also nichts im Weg zu stehen und wir bekommen weiterhin süße Couple-Pics der beiden zu sehen:

everyday like its our last💜 Ein Beitrag geteilt von leo devries (@suhtorii) am Jul 25, 2018 um 11:09 PDT