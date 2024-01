Barry Keoghan: 10 Fakten über den "Saltburn"-Star

Sechs Jahre nach seinem Debüt als Schauspieler wurde Barry dann auch durch seine Rolle als George in "The Killing of a Sacred Deer" international bekannt. In dem Psychothriller lieferte Barry so gut ab, dass man ihn nicht mehr so schnell aus dem Kopf bekam. Daraufhin konnte er sich noch viele weitere Rollen schnappen, wie zum Beispiel in Christopher Nolans "Dunkirk", in dem auch Harry Styles mitspielte. 2021 war er dann als Druig in Marvels "Eternals" zu sehen - ein neuer Höhepunkt in seiner Karriere. Aktuell begeistert er seine Fans in "Saltburn". Aber auch in Zukunft werden wir noch mehr von Barry sehen. Schon bald werden mit der Mini-Serie "Masters of the Air" oder dem Drama-Thriller "Bring Them Down" weitere Projekte mit dem Schauspieler veröffentlicht.