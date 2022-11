Aus ihren Brüsten kam weiße Flüssigkeit!

Mike, 16: Letztens hab ich an den Brustwarzen meiner Freundin rumgespielt und etwas drauf gedrückt. Da kam etwas weißlicheFlüssigkeit aus ihnen heraus. Könnt Ihr mir sagen, was das ist?

Dr.-Sommer-Team: Das ist vergleichbar mit Muttermilch!

Lieber Mike,

wenn Mädchen in die Pubertät kommen, entwickeln sich in den Brüsten das Milchdrüsengewebe und die Drüsen, durch die es später möglich ist, ein Baby zu stillen. Doch da in der Pubertät schon alles dafür vorbereitet wird, kann auch schon bei jugendlichen Mädchen ein wenig milchig-klare Flüssigkeit aus den Brustwarzen kommen. Sie ist vergleichbar mit Muttermilch, auch wenn Deine Freundin nicht schwanger oder noch keine Mutter ist. Das ist ganz normal.

Achte trotzdem darauf, dass Du mit den empfindlichen Brustwarzen Deiner Freundin vorsichtig umgehst. Denn zu viel Spielerei an den Nippeln kann auch wehtun. Aber wenn sie es mag, wie Du neugierig ihren Körper erkundest, ist alles okay.

Dein Dr.-Sommer-Team

