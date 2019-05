ATEEZ: So wird die EP der K-Pop-Stars

ATEEZ: Neue EP!

Genau vor einer Woche haben „ATEEZ“ ihr dritte EP „TREASURE EP.3: „One to All“ für den 10.6. angekündigt! Nach dem Erfolg von „TREASURE EP.1: All to Zero“ und „TREASURE EP.2: Zero to One“ wird diese bestimmt auch mega durch die Decke gehen. Erfahre hier, wie K-Pop mit Bands wie BTS und Exo Südkorea verändert hat. ATEEZ veröffentlichen damit schon das dritte Mini-Album in acht Monaten! Der Name lässt übrigens darauf schließen, dass dieses Werk das letzte sein wird, was inhaltlich zu den anderen beiden gehört. All to Zero, Zero to One, One to All – damit schließt sich der Kreis.

Die neuen Singles von ATEEZ

Auf ihrem Insta-Channel haben Ateez angekündigt, wie zwei der neuen Singles heißen werden: „ILLUSION“ und „WAVE“! Dazu haben sie neben mehreren Postern und kurzen Teasern inzwischen auch eine Umfrage veröffentlicht. Auf ihrer Website können Fans abstimmen, welcher der beiden Songs als erstes released werden soll. Bisher liegt „WAVE“ mit 55% der Stimmen vor „ILLUSION“, der nur 45% hat. Aber das Beste: Von beiden Liedern gibt es einen fast eineinhalbminütigen Performance Preview. Das heißt du kannst dir schon jetzt einen großen Teil der zwei Songs auf YouTube anhören! Wer die Boys live sehen will muss sich übrigens noch etwas gedulden, neben einigen anderen K-Pop-Stars, kam die Band 2019 nämlich bereits nach Deutschland.

Abstimmen

Folg uns auf Spotify!

Das könnte dich auch interessieren: