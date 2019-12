Arizona Zervas: Durchbruch mit "Roxanne"

"Roxanne, Roxanne, All she wanna do is party all night" – und zack, hast du nen Ohrwurm. Der Mega-Hit "Roxanne" machte Arizona Zervas offiziell zum Star! Und DAS musst du über den 24-jährigen Sänger und Rapper wissen:

Arizona Zervas kommt aus dem US-Bundesstaat Maryland . Der Ort, in dem er aufgewachsen ist, heißt Hagerstown und liegt an der Ostküste. Er ist mit dem Auto knapp eine Stunde entfernt von der amerikanischen Hauptstadt Washington D.C. Heute lebt der " Roxanne "-Star allerdings in Los Angeles.

einen Plattenvertrag mit Columbia Records, einem Unter-Label des Majors Sony Music Entertainment. Arizona Zervas ist ein echter Macher: Er schreibt und entwickelt all seine Songs selbst!

ist ein echter Macher: Er schreibt und entwickelt all seine Songs selbst! Der Grund für seine Liebe zur Musik ist eigentlich ziemlich traurig … Als Arizona Zervas 14 Jahre alt war, starb nämlich sein Vater. In der schweren Zeit half ihm das Schreiben von Songs dabei, seine Trauer zu verarbeiten.

hat einen ganz besonderen Spitznamen: Er wird auch "AZ" genannt, wie die Initialen seines Vor- und Nachnamens. Seine ersten Lieder nahm Arizona Zervas in seiner High School-Zeit auf. In der elften Klasse veröffentlichte er zum ersten Mal einen eigenen Song! " Don't Hit My Line " war seine Debüt-Single – sie kam 2016 raus.

steht total auf italienisches Essen! Eines seiner Lieblings-Restaurants ist "Olive Garden", eine US-amerikanische Fast-Food-Kette, in deren Restaurants es . gibt! 2016 veröffentlichte AZ in der Halbzeitpause des US-amerikanischen Football-Events Superbowl einen Freestyle-Rap, in dem jedes Team der NFL (US-amerikanische Profiliga im American Football) vorkam. LOL! Kein Wunder, dass das Video direkt zum viralen Hit wurde. Innerhalb einer Woche bekam das Video mehr als acht Millionen Views.

