Ariana Grande: Wie findest du ihr neues XXL-Tattoo?

Ariana Grande ließ sich ein neues Tattoo stechen und es ist wirklich sehr groß.

Ariana Grande: Krasses Jahr

Für Ariana Grande war dieses Jahr wirklich sehr widersprüchlich. "Ich finde es interessant, dass dies eines der besten Jahre meiner Karriere war und das schlimmste meines Lebens" , verriet Ariana Grande als sie von Billboard zur "Woman of the Year" gekürt wird. Wochen zuvor war bekanntgeworden, dass sie sich von ihrem Verlobten Pete Davidson, getrennt hatte. Im September starb zudem ihr Exfreund Mac Miller. "Viele schauen vielleicht zu mir auf und denken, ich hätte alles im Griff. Aber was mein Privatleben angeht, habe ich keine Ahnung, was ich mache", erzählt die 25-Jährige bei ihrer Dankesrede in New York. "Wenn du jemand bist, der nicht weiß, was das nächste Kapitel für dich bereithält", ergänzte Ariana mit Tränen in den Augen und versuchte diese zu unterdrücken: "Ich werde jetzt nicht weinen, das ist wirklich nervend und widerlich." Kurz nach der Verleihung ließ sich die Sängerin ein neues Tattoo stechen.

Ariana Grande: XXL-Tattoo

In dieser schweren Zeit steht Arianas Großmutter ihr immer zur Seite und gibt ihr Halt. Die Beiden haben eine sehr starke Bindung was auch das neue XXL-Tattoo beweist. Die Sängerin ließ sich zur Feier ihres neuen Lebensabschnittes ein großes Tattoo auf ihre Hand stechen. Es ist ein Mondgesicht umrandet von Sternen geworden. Die Künstlerin dieses Meisterwerks ist ihre Tattoowiererin des Vertrauens Mira Mariah. Doch nicht nur Ari ließ sich ein Tattoo stechen, auch ihre 93-Jährige Großmutter ließ sich ebenfalls ihr allererstes tattöwieren. Arianas Oma bekam den Spitznamen ihres verstorbenen Mannes "Ciccio" an der Innenseite ihres Ringfingers gestochen. Ihre Nonna fand diese Erfahrung sehr aufregend und kaum schmerzhaft. Wow – das nennen wir mal ein cooles Oma-Enkelin-Duo!!!

