Ariana Grande und Demi Lovato schmeißen Manager Scooter Braun raus!

Scooter Braun ist wahrscheinlich am bekanntesten dafür, dass er Justin Bieber entdeckt hat und diesen über dessen ganze Karriere hinweg begleitet. Nebenbei arbeitete er auch mit immer mehr anderen Mega-Stars zusammen – darunter Kanye West, Carly Rae Jepsen, Ariana Grande, J Balvin und Demi Lovato. Einen seiner größten Skandale erlebte er vermutlich, als Taylor Swift ihm vorwarf, sie zu "schikanieren".

_____

DAS HAT ANDERE INTERESSIERT:

Ariana Grande Betrugsvorwürfe nach Trennung

Demi Lovato schockt mit XL-Spinnen-Tattoo auf der Kopfhaut!

Shoppen und sparen! Das sind die besten Tages Deals bei Amazon! *

_____

Scooter kaufte mit seiner Firma Ithaca Holdings ihr ehemaliges Label Big Maschine Label auf. Damit gingen auch die Rechte an Taylor Swifts Songs ihrer ersten sechs Alben direkt an Scooter Brown – ohne ihr Wissen. Ab November 2020 war ihr dann erlaubt, dass sie ihre Alben neu aufnehmen darf – und genau das macht die Sängerin jetzt auch, um die Rechte an all ihren Songs selbst zu haben. Bisher sind drei der sechs Alben als Neuauflage veröffentlicht worden, mit 1989 wird im Oktober das vierte herauskommen. Aber nicht nur Taylor scheint mit Scooter große Probleme zu haben….