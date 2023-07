Ariana Grande Betrugsvorwürfe nach Trennung

Eine der ersten öffentlichen Beziehungen von Ariana Grande war, als sie 2012 mit Jai Brooks (The Janoskians) zusammenkam.

Die junge Liebe war aber nicht von langer Dauer, denn nur ein Jahr später datete die Sängerin Nathan Sykes (The Wanted) mit dem sie auch die gemeinsame Single "Almost Is Never Enough" veröffentlichte.

Die Trennung und die neue Liebe lagen so kurz beieinander, dass Fans eine Überschneidung und Betrug vermuten. Und sie scheinen nicht ganz unrecht zu haben.

Auf der mit Twitter verbundenen Website Twitlonger (Quelle) veröffentlichte Jai Brooks nach der Trennung von Ariana einen ziemlich langen Post in dem er gestand, betrogen worden zu sein:

"Ja, ich wurde betrogen und das tut weh! Ich wurde wegen eines anderen Mannes verlassen!"

Ari verteidigte sich danach öffentlich, dass Jai ihr gedroht habe, sie schlecht aussehen zu lassen, sollte sie nicht zu ihm zurückkommen. Welche Seite der Story stimmt, ist nicht geklärt...