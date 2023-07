Ariana Grande & Dalton Gomez: Trennung nach 2 Jahren Ehe!

Bekannte und Freund*innen der beiden hat schon länger Bedenken: "Arianas und Daltons Freund*innen waren schon immer besorgt über ihre rasante Romanze und hatten das Gefühl, dass ihre Beziehung letztendlich nur von kurzer Dauer sein würde. Ihre Beziehung war zu verschiedenen Zeitpunkten steinig, und sie hatten Schwierigkeiten, Zeit füreinander zu finden, weil sie Probleme mit der Terminplanung hatten." Ariana hat seit November 2022 kein Foto mehr mit Dalton gepostet und heizte die Gerüchteküche über eine Trennung am vergangenen Wochenende an, als sie in Wimbledon ohne ihren Ehering fotografiert wurde. Weder Ariana, noch Dalton haben sich bisher zu den Berichten geäußert.