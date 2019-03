Ariana Grande: Treffen mit dem Ex

Ariana Grande & Big Sean: Trennungsgrund!

Mitte 2016 gaben Ariana Grande (25) und Big Sean (30) ihre plötzliche Trennung bekannt. Bis vor kurzem war der Trennungsgrund nicht bekannt. Doch Arianators haben eine Theorie aufgestellt, die gar nicht so abwegig war. Die Fans behaupteten, dass der “I Don’t F*ck With You”-Interpret Ariana damals mit der Sängerin Jhéne Aiko (30) betrogen haben soll und sich schließlich neu verliebt hatte. Nun hat die Freundin von Big Sean diese Theorie tatsächlich bestätigt. Gegenüber BBC Radio 1Xtra verriet die 30-Jährige nun: "In dem Jahr, in welchem mein Bruder verstorben war, wurden wir Freunde. Ich hatte ihn gerade zum ersten Mal getroffen und wir haben schließlich an den Songs ‘Beware’ und ‘I’m Gonna Be’ gearbeitet. Er wollte mich zum Date ausführen. Ich hatte zu der Zeit einen festen Freund und bin dann trotzdem gegangen … einfach nur als Freunde. Ich habe noch nie an dem Spielfeldrand gesessen und er war cool. Ich hatte damals meinem Freund gesagt: ‘Ich gehe zu dem Spiel.’ […] Als ich dann dort aufgelaufen war, habe ich mir gedacht, dass ich einfach mal gucke, wie es ist. Er hatte schließlich ebenfalls eine Freundin." Big Sean hatte Ari damals also körperlich nicht betrogen, denn zwischen Jhéne und ihm lief nie etwas Physisches zu der Zeit. Jedoch entwickelten sie bereits Gefühle füreinander. Die Künstler sind auch heute noch ein glückliches Paar. Sie hat sich sogar das Gesicht ihres Liebsten verewigt:

Ariana Grande & Big Sean: Was läuft da?

Obwohl die "God is a Woman"-Interpretin und der Rapper gemeinsam fotografiert wurden, läuft definitiv nichts zwischen den beiden, denn Big Sean ist glücklich vergeben und Ariana Grande hat mit ihren Exfreunden Liebestechnisch abgeschlossen. Auch in ihrer Single "Thank U, Next" schloss sie mit ihm ab: "Thought I'd end up with Sean, but he wasn't a match" (zu dt.: "Ich dachte, dass ich mit Sean enden würde, aber er war kein Treffer"). Die beiden nehmen wahrscheinlich wieder einen gemeinsamen Song auf, denn wie der Zufall es will wurde das Bild vor ein Studio aufgenommen.

Abstimmen

Folg' uns bei Spotify für die geilsten Hits:

Diese Themen könnten dich ebenfalls interessieren: