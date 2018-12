Ariana Grande: Nach Thank You Next hat sie dieser Boy geblockt

Eigentlich hatten sich Pete Davidson und Sängerin Ariana Grande nicht im Streit getrennt, doch jetzt gab Ari bekannt, dass Pete sie auf Instagram blockiert hat!

ER hat Ariana Grande blockiert

Hat Ariana Grande (22) doch Zoff mit ihrem Ex-Verlobten Pete Davidson (25)? Scheinbar ist die Sängerin schon vor einer ganzen Weile von Pete Davidson blockiert worden, das verriet sie jedenfalls jetzt in einem Post. Ihr Ex-Verlobter hatte sich in den letzten Tagen darüber beklagt, dass ihn viele Leute – vor allem Fans von Ari – sehr schlecht reden und verurteilen würden. Ein aufmerksamer Fan informierte sein Idol in einer Instagram-Nachricht über die traurigen Posts des Moderators und bekam prompt eine Antwort von Ari:

Ariana Grande: Sorge um Pete Davidson

Das Girl schreibt ihrem Fan: "Ich habe keinen der Posts gesehen, weil ich blockiert wurde, aber ich habe Pete niemals etwas Schlechtes gewünscht!" In ihrer Instagram-Story griff sie den Post ihres Ex-Verlobten außerdem noch einmal auf und nahm Pete liebevoll in Schutz. Auch in ihrem Mega-Hit "Thank You, Next" betont Ari, dass Pete ihr nach wie vor am Herzen liege. Sie stellte außerdem klar: "Ich Werde immer Gefühle für Pete haben und daran wird sich nichts ändern. Und wer das aus meinem Song nicht rausgehört hat, der hat ihn einfach nicht richtig kapiert!"

Pete Davidson: Support von Ariana Grande

Warum Ariana sich erst so spät zu den Vorwürfen an Pete äußert, dürfte damit klar sein, denn wer blockiert ist hat keinerlei Einblick auf den Feed, sowie die Story des anderen. Zum Glück kann Ari in solchen Momenten auf ihre Fans zählen, die sich doch auch statt einiger Hater-Kommentare ernshafte Sorgen um Pete machen. Und Pete kann auch trotz der abgesagten Hochzeit auf seine Ex zählen. Egal wie schnell sie die Tattoo-Andenken von Pete auf ihrer Haut verschwinden lassen hat, in ihrem Leben spielt er wohl immer noch eine Rolle...

