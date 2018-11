Ariana Grande: Traumatisches Erlebnis

Ariana Grande ist bekanntlich für jeden Spaß zu haben. Die 1,53m kleine Sängerin ist sich für nichts zu schade. Doch ihre Risikobereitschaft wurde ihr jetzt zum Verhängnis…

Ariana Grande total verstört

Als Ariana Grande im Sommer zusammen mit James Corden „Carpool Karaoke“ drehte, machten die beiden in Los Angeles einen Zwischenstopp bei einem Escape Room. (Für alle, die das nicht kennen: Dabei handelt es sich um ein Abenteuerspiel, bei dem die Spieler mithilfe von verschiedenen Hinweisen eine Reihe von Rätseln lösen müssen, um die Ziele zu erreichen.) Doch obwohl Ari ein echter Grusel-Fan ist, war sie nach diesem Erlebnis leicht verstört. „Das war traumatisch“, sagte sie und fügte hinzu: „Ich habe schon bei 300 Escape Rooms mitgemacht. Das hier ist kein Escape Room. Das ist eins der sieben Tore zur Hölle!“ Doch was war passiert?

Ariana Grande: „Kannst du meine Hand halten?“

Als James Corden zusammen mit Ariana Grande im Auto seine Runden durch Los Angeles drehte, fragte er sie plötzlich „Was hältst du von Halloween?“ Für die Antwort musste die 25-Jährige nicht lange überlegen. „Ich liebe Halloween! Ich liebe es, Angst zu haben“, sagte Ari. Das hätte sie wohl mal besser nicht so leichtfertig behaupten sollen… Kurzerhand beschloss das Duo, bei einem Escape Room anzuhalten. Doch was sie dort erwartete, damit hätte Ariana wohl nicht gerechnet. Zusammen mit dem amerikanischen Comedy-Master betrat die „Breathing“-Sängerin einen stockfinsteren Raum. „Du hast mir gesagt, das wäre ein Escape Room und nicht die Hölle!“, beschwerte sich Ari schon nach ein paar Sekunden in der Dunkelheit. Denn sie war sich sicher: Außer ihr und James befand sich noch eine Gestalt in diesem Raum. „Kannst du meine Hand halten?“, fragte Ari angsterfüllt und sagte „Ich mach mir gleich in die Hosen!“

Ari erleidet Panikattacke und verletzt sich

Schließlich fanden die beiden einen Schlüssel, die sie aus dem Zimmer direkt in den nächsten Gruselraum führten. Dort hatten sie zumindest so viel Licht, dass sie sehen konnten, wie ein creepy Mädchen aus einem Bett sprang und die beiden aufs Übelste erschreckte. „Du Bitch“, schimpfte Ari das Grusel-Girl. Und man kann die Sängerin durchaus verstehen, denn man bekommt echt schon beim Zuschauen mega Schiss. Die arme Ariana musste sich eine gefühlte Ewigkeit durch den Escape Room kämpfen, klammerte sich immer wieder ängstlich an ihren Begleiter und fiel zu allem Überfluss auch einmal bei einer Panikattacke sogar hin und verletzt sich an der Hand. Kein Wunder, dass die 25-Jährige einfach nur froh ist, als sie und James endlich den Weg in die Freiheit finden. Es wäre nicht verwunderlich, wenn die Sängerin in dieser Nacht noch ordentliche Albträume gehabt hätte.

