Ariana Grande: So krass macht sie Party

Ariana Grande: Neuer Song!

Am 1. März veröffentlichte Rapper 2 Chainz sein neues Album „Rap Or Go To The League“. Neben 13 weiteren Songs gibt es darauf auch ein mega nices Feature mit Superstar Ariana Grande namens „Rule The World“ – was eine coole Kombi! Gestern kam dann jetzt auch endlich das passende Musikvideo zu dem Song und wir verraten schon mal so viel: Es geht auf jeden Fall heiß her!

Musikvideo zu „Rule The World“

Das Musikvideo zu „Rule The World“ ist echt eine einzige große Glamour-Party! Im Stil der 20s sind überall glitzernde Kleider, glitzernder Schmuck und sogar glitzernde Kronleuchter zu sehen. Ari trägt eine Jacke aus weißen Federn und 2 Chainz einen schneeweißen Anzug – abgefahren! Die Sängerin, der Rapper und um die Hundert Leute feiern in dem Video eine mega Party und lassen sich richtig gehen. Natürlich alles super stilvoll und glamourös im Ari-Style. Wir finden den Song und das Video jedenfalls mega! Was sagt ihr?

Abstimmen

Folg uns auf Spotify!

Das könnte dich auch interessieren: