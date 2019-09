Ariana Grande im Baby-Fieber!👶🏼

Ariana Grande weinte vor Freude

Strahlend schön und mit großem Baby-Bauch trat die Schauspielerin und ehemalige "Victorious"-Darstellerin Daniella Monet (Trina Vega) am vergangenen Samstag auf den roten Teppich der Mercy for Animals 20th Anniversary Gala. Dort wurde sie danach gefragt, was ihre Freundin Ariana Grande gesagt hat, als sie von der Schwangerschaft erfahren hat. "Oh, sie hat sich die Augen ausgeweint. Ich habe sie per FaceTime angerufen und es ihr erzählt und sie hat einfach nur geweint. Es war so süß und echt besonders.", so Daniella Monet gegenüber der Us Weekly. "Ich glaube, es hat sie so ausflippen lassen, weil wir uns schon so lange kennen und ich die Erste bin, die diese nächste Phase erlebt. Es war so süß, sie war zu der Zeit sogar in einem Spa und hat den Anruf trotzdem angenommen und war einfach völlig fertig. So süß." Aaaaw, das klingt ja wirklich nach einem Bestie-Moment, den sich jedes Girl wünscht.😍 Bei Ariana Grande könnte es bis zu dieser Phase jedoch noch etwas dauern, schließlich plapperte ihr Bruder gerade erst ihren Beziehungsstatus aus und der lautet noch: Single!

So bald wird Ariana Grandes Freundin schon Mutter!

Es dauert echt nicht mehr lange bis ein neues süßes Star-Baby das Licht der Welt erblickt. Daniella Monet ist nämlich schon im neunten Monat schwanger und hat via Instagram auch schon verraten, wann der erechnete Geburtstermin ist. Nämlich am 29. September, also schon in 12 Tagen. Krass!😱 Sicher ist auch Ariana Grande schon super gespannt, das Baby zu ersten Mal in den Armen zu halten. Vielleicht schafft sie es ja trotz ihrer Tour bei den dann frischgebackenen Eltern vorbeizuschauen. Daniella und ihr Verlobter Andrew Gardner erwarten übrigens einen Baby-Boy und auch seinen Namen teilten sie schon mit ihren Followern: Gio James. An dessen Entwicklung lassen die beiden die Welt schon seit Längerem teilhaben und werden uns hoffentlich auch mit vielen süßen Pics (vielleicht auch eins mit Ariana Grande🤩) auf dem Laufenden halten, wenn er endlich da ist.🙌🏻

