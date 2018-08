Ariana Grande: “Ich wollte Pete schon vor drei Jahren heiraten!”

Ariana Grande wollte eigentlich nie heiraten

Dabei war der Gedanke an eine Hochzeit vor der Verlobung im Juni für Ari unvorstellbar. "Ich bin keine sehr traditionsbewusste Person. Dass ich heiraten werde ist also etwas, das ich niemals erwartet hätte", erklärte die 25-Jährige in der "Zach Sang Show". "Danke Gott, dass er nicht auf die Knie gegangen ist!", scherzte sie weiter. Doch jetzt freut sich Ari auf die Hochzeit. Ob das Paar bereits in der Hochzeitsplanung steckt und wann die Trauung stattfinden soll, hat sie jedoch noch nicht verraten.