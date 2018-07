Ariana Grande und Pete Davidson: Insta-Aus!

Ariana Grande und ihr Verlobter Pete Davidson sind dafür bekannt, dass sie ihre Liebe über ihre Social-Media-Kanäle mit der ganzen Welt teilen. Doch jetzt machte Pete einen radikalen Schritt: Er löschte ALLE Instagram-Pics. Und das aus einem ganz bestimmten Grund…

Pete Davidson macht Schluss mit Instagram

„Nein, es geht mir nicht schlecht. Nein, es ist nichts passiert.“ Mit diesen Worten leitete Pete Davidson seine Erklärung zum überraschenden Insta-Aus in seiner Story ein. „Ich will einfach nicht mehr auf Instagram sein und auch auf keiner anderen Social-Media-Plattform“, schrieb er. Diese Verkündung dürfte seine Fans ziemlich geschockt haben. Schließlich war Pete immer jemand, der sehr viel aus seinem Privatleben mit seinen 2,2 Millionen Instagram-Followern geteilt hat. Warum soll damit auf einmal Schluss sein?

Das trieb Pete Davidson zu seiner Entscheidung

Wer sein Leben derart in der Öffentlichkeit lebt wie Ariana Grande und Pete Davidson, ist natürlich nie vor Neidern und Hatern bewahrt. Doch genau diese Personen scheinen Pete jetzt zu seiner Entscheidung getrieben zu haben: „Das Internet ist ein böser Ort und ich fühle mich damit überhaupt nicht gut. Warum sollte ich meine Zeit mit negativer Energie verschwenden, während mein echtes Leben fucking lit ist?“, schrieb der 24-Jährige. Gerade in letzter Zeit mussten Ari und Pete sich viel Kritik gefallen lassen. Viele finden ihre Liebe und vor allem die schnelle Verlobung übertrieben. Doch auch wenn natürlich jeder seine eigene Meinung dazu haben darf, akzeptieren viele Menschen nicht, dass es trotzdem immer noch ganz allein Arianas und Petes Entscheidung ist, wie sie ihre Beziehung führen. Fans befürchten jetzt, dass auch Ari ihr Instagram-Profil bald löschen könnte…

Instagram/Pete Davidson

Ariana Grande weiterhin ein Insta-Girl

Doch für alle, die jetzt traurig über Pete Davidsons Insta-Ausstieg sind, gibt es Hoffnung: Denn der Comedy-Star kündigte an, dass er irgendwann bestimmt auf Instagram zurückkehren wird. Und so lange nicht auch noch Ariana Grande ihre Insta-Aktivität einstellt, bekommen die Fans ja mit Sicherheit trotzdem weiterhin einiges von Pete mit. Denn es vergeht bekanntlich kaum ein Tag, an dem sie kein Foto oder Video mit ihrem Verlobten postet… und bisher besteht zum Glück keine Gefahr, dass die Sängerin mit Instagram aufhören könnte.

Du willst mehr über Ariana Grande lesen? Dann hol dir schnell die neue BRAVO :)