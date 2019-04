Ariana Grande: Gibt es bald eine „Thank U, Next“-Beauty-Linie?

Nach Kylie, Rihanna & Co. scheint jetzt auch Ariana Grande eine eigene „Thank U, Next“-Beauty-Linie rauszubringen!

Ariana Grande: Beauty-Linie geplant?

Alle lieben sie – Ariana Grande ist inzwischen sogar beliebter als Selena Gomez! Ihre Fans feiern alles von ihr und genau die dürften sich jetzt ziemlich freuen, denn die Sängerin scheint zu planen, eine eigene Beauty-Linie rauszubringen! Bisher versuchte sie sich ja nur an Parfums, doch das will die 25-Jährige nun wohl ausbauen. Passend zu ihrem Erfolgsalbum „Thank U, Next“, mit dem sie sämtliche Rekorde brach, will Ari jetzt Pflegeprodukte mit demselben Namen rausbringen. Hier gibt es übrigens alle Infos zu Ariana Grandes neuem Album!

Was für Produkte wird es geben?

Anders als Kylie Jenner, Rihanna und Dagi Bee wird Ariana wohl eher keine Makeup-Produkte anbieten. Berichten zu Folge hat sich die Sängerin den Namen „Thank U, next“ nur für einige Pflegeprodukte schützen lassen. Demnach wird es Bodylotions, Duschgels, Peelings, Körperpuder und Bodysprays geben. Das klingt ja echt mega! Wir können es kaum erwarten, Aris Produkte zu probieren und hoffen natürlich erstmal, dass die Gerüchte wahr sind …

Abstimmen

Folg uns auf Spotify für nice Musik:

Das könnte dich auch interessieren: