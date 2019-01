Ariana Grande: Alle Infos zum neuen Album

Ariana Grande: Fleißiges Bienchen

Ariana Grandes weltweiter Erfolg kommt nicht von ungefähr. Die Künstlerin ist nicht nur mega fleißig, sondern äußerst talentiert. Vor gerade einmal fünf Monaten hat die Beauty ihr Album "Sweetener" rausgebracht, nun kündigt sie bereits ihr Nächstes an. Es soll bereits am 8. Februar 2019 erscheinen. Das Realase-Datum veröffentlichte Ariana Grande auf ihrem Instagram-Account zusammen mit der Tracklist. Bis dato ist der Titel des Albums noch nicht bekannt. Jedoch wissen wir bereits, dass es aus zwölf Songs besteht, darunter auch die bereits veröffentlichten Singles "Imagine", "Thank U, Next" und "7 Rings".

Ariana Grande: Trackliste

Imagine

needy

NASA

bloodline

fake smile

bad idea

make up

ghostin

in my head

7 ring

thank u, next

break up with your girlfriend, i'm bored

Ariana Grande: Kreative Phase

Es scheint, als hätten all die prägenden Ereignisse aus dem vergangenen Jahr eine besonders kreative Phase bei der Sängerin ausgelöst. Wie wir bereits wissen, handelt "thank you, next" von den gescheiterten Beziehungen. Besonders die Trennung von Pete Davidson hat der 25-Jährigen zu schaffen gemacht. Auch die Titel der anderen Songs lassen darauf schließen. Die heißen etwa "Needy", "Fake Smile", "Ghostin" oder "Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored". Wir hoffen, dass Ari mit diesem Album all die negativen Ereignisse aus der Vergangenheit hinter sich lassen kann und sie sich nur noch auf Positives in ihrem Leben konzentriert.

