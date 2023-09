Ariana Grande: Ex Pete Davidson gesteht schlimme Drogensucht während Beziehung

Davidson soll Berichten zufolge im Juni 2023 in den Entzug gegangen sein, um sich den Folgen und Auswirkungen einer Posttraumatischen Belastungsstörung sowie einer Borderline-Persönlichkeitsstörung zu stellen – was offensichtlich in einer Ketamin-Sucht gipfelte.

Auch gab er selbst zu, dass er die letzten vier Jahre ständig unter dem Einfluss von Ketamin gestanden haben soll.

So erklärte er, dass er beispielsweise bei der Beerdigung von Ikone Aretha Franklin am 31. August 2018 so dermaßen „high“ gewesen sein soll, dass er selbst nicht glauben könne, in diesem Zustand vor die Tür gegangen zu sein.

Moment mal... 🤔 2018? Aretha Franklins Beerdigung? Bei Ariana Grande Fans klingeln hier die Alarm Glocken 🔔. Denn zu dieser Zeit waren der Comedian und die Sängerin ein Paar.

War Davidson also während seiner Beziehung mir Ari super high? Sieht so aus – auch wenn Davidson das selbst nicht so sagt, ist das offensichtlich…

Auch die vorher erwähnte Beerdigung von Aretha Franklin besuchten die beiden zusammen.