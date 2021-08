Anni The Duck und Reved: So haben sie sich kennengelernt!

Anni und Toni: So schnell kamen sie zusammen

Die Lovestory der beiden Twitch-Stars Anni und Reved könnte wirklich nicht süßer sein. Immer wieder werden private Details ihrer Beziehung publik. Inzwischen wissen wir, dass die beiden seit ungefähr 7,5 Monaten zusammen sein sollen. Als Anni ein paar Fragen aus ihrem Twitch-Chat vorgelesen hat, ging sie näher auf das Thema ein. Ein*e Zuschauer*in fragte sie nämlich: „Kann sich eine Beziehung von heute auf morgen entwickeln?“ Daraufhin Anni: „Das ging schon ziemlich schnell bei Toni und mir. Wir haben uns einmal getroffen und danach war Antonia direkt eine Woche bei mir zu Hause in Berlin. Und danach war ich vier Wochen auf Madeira. Ging also schon ziemlich schnell würde ich sagen." Ihre Community freut sich sehr! Kommentare wie „Wieso unnötig verkrampft warten, wenn man merkt, dass alles passt“ oder „Du wirkst sehr glücklich, das freut mich sehr!“ sammeln sich im Chat während des Live-Streams. 🥰 Und auch Anni und Reveds Eltern haben sich sehr für die beiden gefreut! Doch wie haben sich die zwei Twitch-Streamerinnen eigentlich kennengelernt?

So haben sich Anni The Duck und Reved kennengelernt

Angefangen hat alles mit Anni The Ducks LGBTG+ T-Shirt Kollektion, welche sie letztes Jahr auf den Markt gebracht hat. Bei dem Shooting für diese Kollektion hat sie ein Freund unterstützt, der ihr wiederum einen Freund vorgestellt hat. Und dieser wiederum hat Anni zu eignen "Among Us" Runden (Multiplayer-Game) eingeladen. In diesen Runden spielte auch Reved mit. So haben sich die beiden Girls kennengelernt und wie wir nun wissen, ging ab alles ziemlich schnell. Die Welt ist eben irgendwie trotzdem klein und solche Zufälle schreiben das Leben. 🥰

