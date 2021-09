Die Bundestagswahl steht an und jede Partei hat eine*n Kanzlerkanditat*in zur Auswahl gestellt. Aber wer sind diese Menschen? Damit ihr euch davon ein besseres Bild machen könnt, haben wir 10 Fakten über alle Kandidat*innen gesammelt! In diesem Artikel geht es Annalena Baerbock, die Spitzenkandidatin der Grünen. Hier findest du die anderen der drei größten Parteien:

Dieses Jahr ist deine erste Bundestagswahl und du fragst dich: Wie geht das bitte alles? Keine Sorge, wir haben alle wichtigen Infos und Abläufe für dich gesammelt. Wie genau die Erststimme und Zweitstimme für die Bundestagswahl gezählt werden, haben wir für dich in einem gesonderten Artikel aufgeführt. Damit bist du gewappnet für den September!

Wie alt ist Annalena Baerbock?

Frau Baerbock kam am 15. Dezember 1980 in Hannover zur Welt – sie ist damit aktuell 40 Jahre alt. Sie gehört damit zu einer der jüngsten Vorsitzenden einer Bundespartei in Deutschland, nur Janine Wissler (Die Linke, geboren am 23.05.1981) schlägt sie in dieser Kategorie.

Was für ein Sternzeichen hat Annalena Baerbock?

Annalena Baerbock ist vom Sternzeichen Schütze! IMAGO / Martin Müller

Da Frau Baerbock Mitte Dezember auf die Welt kam, ist sie vom Sternzeichen Schütze. Denen wird nachgesagt, dass sie nicht sehr gut im Lügen sind. 😁 Weiterhin gelten Schützen als Visionäre, schauen nach vorne und möchten Dinge verbessern. Das kann aber auch dazu führen, dass sie sich auf eine Sache versteifen und diese schlecht ruhen lassen können. Spannende Eigenschaften für eine Politikerin!

Was hat Annalena Baerbock studiert?

Nach dem Abi studierte Frau Baerbock in Hamburg und machte ihr Vordiplom (das gabs vor dem Bachelor-/Master-System in „Politische Wissenschaft“ mit dem Nebenfach „Öffentliches Recht“. Mit dem Vordiplom konnte sie sich damals in der London School of Economics (LSE) für den Master „Public International Law“ bewerben.

Was hat Annalena Baerbock neben ihrem Studium gemacht?

Nicht nur hat Annalena Baerbock in Vollzeit studiert, so „ganz nebenbei“ arbeitete sie 3 Jahre lang als freie Mitarbeiterin bei der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung!

Ist Annalena Baerbock Juristin?

Nein. Sie bezeichnete sich zwar in manchen Interviews als „Juristin“, einen Abschluss in einem juristischen Fach hat sie aber nicht. Ihr Nebenfach „Öffentliches Recht“ hat sie nicht mit einer Prüfung abgeschlossen. Allerdings ist es ohnehin tricky: „Jurist*in“ ist kein geschützter Begriff, jeder Mensch darf sich so nennen. Sie hat ihren Master in „Public International Law“ gemacht, darf sich also allein deswegen „Völkerrechtlerin“ nennen. Sie darf sich eben auch „Juristin“ nennen, ganz richtig ist das aber nicht – sagen zumindest die Leute, die im Jurastudium das Erste Staatsexamen oder gar Zweite Staatsexamen abgeschlossen haben. 😉

Seit wann ist Annalena Baerbock bei den Grünen?

Schon über 15 Jahre ist Annalena Baerbock bei den Grünen! IMAGO / Felix Zahn / photothek.net

Der Partei der Grünen schloss sich Frau Baerbock im Jahr 2005 an und arbeitete sich über die Jahre immer weiter hoch:

2008 arbeitete sie als Referentin für Außen- und Sicherheitspolitik der Bundestagsfraktion

2009 stieg sie zu einer der beiden Vorsitzenden im brandenburgischen Landtag auf

2012 erwarb sie die Mitgliedschaft im Parteirat mit 15 anderen Mitgliedern der Grünen

2013 zog sie das erste Mal in den Bundestag ein

2018 wurde sie, zusammen mit Robert Habeck, zur Bundesvorsitzenden der Grünen

2021 wurde sie von ihrer Partei zur Spitzenkandidatin für das Amt der Bundeskanzlerin gewählt – mit einer Mehrheit von 98,5 %

Ist Annalena Baerbock Single?

Frau Baerbock ist seit 2007 mit Daniel Holefleisch verheiratet, einem Politikberater und PR-Manager. Die beiden haben zwei Töchter, die 2011 und 2015 geboren wurden.

Wo lebt Annalena Baerbock aktuell?

Zusammen mit ihrem Mann und ihren zwei Töchtern lebt Frau Baerbock in Potsdam. Fun Fact: Dort bewirbt sie sich in der anstehenden Bundestagswahl für ein Direktmandat. Ihr Konkurrent für denselben Wahlkreis? Niemand anderes als der Spitzenkandidat der SPD, Olaf Scholz! Das wird spannend.

Ist Annalena Baerbock gläubig?

Als gläubig bezeichnet sich die Kanzlerkandidatin nicht IMAGO / Florian Gartner / photothek.net

Auf die Frage, ob sie gläubig sei, verneinte die Spitzenpolitikerin der Grünen. Sie sei zwar immer noch Mitglied der (evangelischen) Kirche – das habe aber weniger mit dem Glauben zu tun als mit ihrer Einstellung. Denn für sie sei die „Idee des Miteinanders“ extrem wichtig!

Annalena Baerbock im Kanzleramt?

Unglaublich, aber wahr: Nach Angela Merkel ist Frau Baerbock erst die zweite Frau bei der nun 20. Bundestagswahl, die sich seit 1949 für das höchste Regierungsamt bewirbt!