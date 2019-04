Angelina Heger als Bachelorette? Darum nervt es Liz Kaeber!

Wer wird denn nun die neue Bachelorette 2019? Diese Frage und die wildesten Spekulationen kursieren schon seit einiger Zeit im Internet und ein Name fällt in den vergangenen Wochen besonderes häufig: Niemand Geringeres als Ex-Bachelor-Kandidatin Angelina Heger soll die neue Rosenlady werden.

Nach Bachelorette Nadine Klein im vergangenen Jahr und Jessica Paskza 2017 soll nun wieder ein bekanntes Gesicht vor die RTL-Linse. Laut BILD soll niemand Geringeres als Angelina Heger in diesem Jahr nach ihrem Mr. Right suchen. In Sachen Liebe hat die 27-Jährige bisher noch keinen Glücksgriff gelandet. Die Ex-Parade nach ihrer Bachelor-Teilnahme 2014 ist lang. Erst die On-off-Liebe zu Rocco Stark, die nach einem halben Jahr endete, dann die zweimonatige Kurzzeitbeziehung zu Ex-Bachelor Leonard Freier und schließlich die Trennung von Fußballer Christoph Ghesquier. Doch einige sind von der Tatsache das Angelina tatsächlich die neue Bachelorette werden soll, gar nicht begeistert.

Ex-"Bachelorette"-Kandidatin Liz Kaeber würde abschalten!

Für viele ist sie eine totale Fehlbesetzung. Sie hat mit ganz schön viel Gegenwind zu kämpfen, unter anderem auch von Ex-„Bachelorette“-Kandidatin Liz Kaeber (26), die 2015 im Finale die letzte Rose von Oliver Sanne bekam. Ihr Meinung dazu ist ganz klar: "Ich muss sagen, ich finde es generell schwierig, jemanden aus dem öffentlichen Leben zu nehmen, weil dieses ganze Gehabe und Getue ist so langsam mal langweilig", verriet sie gegenüber Promiflash. So ganz fair findet sie die ganze Sache nämlich nicht und gesteht: "Ich muss sagen, ich finde es generell schwierig, jemanden aus dem öffentlichen Leben zu nehmen, weil dieses ganze Gehabe und Getue ist so langsam mal langweilig." Und sie geht sogar noch weiter und verrät Promiflash: "Ich guck es mir dann auch tatsächlich nicht an, wenn es so sein sollte." Ganz schön harte Worte von der Instagram-Beauty. Mal schauen, ob Angelina am Ende wirklich die neue Rosendame wird. Da bleibt uns nur eins: Abwarten!

