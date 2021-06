Amazon, Twitch, Spotify weltweit offline – EIN User ist schuld!

Internet geht nicht!!!

Wenn das Internet spackt ist die Laune bei vielen Menschen gleich mal richtig im Keller 😡. Und während wir alle die Ausfälle unserer Internet-Anbieter oder einzelner Websites kennen, sind weltweite Pannen bei mehreren Webseiten relativ selten. Trotzdem: am 8. Juni waren hunderte Webseiten weltweit nicht mehr richtig erreichbar. Darunter PayPal, Twitch, Spotify, Amazon und einige News-Websites. Sogar die US-Regierung konne nicht mehr angesteuert werden. Da war der Frust bei Millionen Usern groß!

Was ist Schuld am Internet Crash?

Hinter der Panne steckt der US-Cloud-Computing Anbieter Fastly. Solche Content Delivery Network Firmen ermöglichen es ( nur ganz kurz erklärt ) Content schneller zur Verfügung zu stellen – was für super kurze Lade- und Warte-Zeiten beim User sorgt. Leider können diese Anbieter aber auch zur Schwachstelle werden. Denn hunderte große Firmen sind mittlerweile an Anbieter wie Fastly angeknüpft. Darunter eben Amazon, Spotify, Reddit, PayPal, Twitch und viele mehr. Macht Fastly einen Fehler oder hat ein Problem werden alle ihre Kunden und Firmen lahmgelegt.

EIN Fehler – Millionen Folgen

Wie Fastly nun selbst zugegeben hat, ist an der Panne unter der Millionen Menschen zu „leiden“ hatten, ein Kunde Schuld, der Anpassungen in seinen Einstellungen vornahm. Diese Einstellung triggerte einen Software Bug, der wiederrum ganz Fastly für knapp eine Stunde lahmlegte. „Der weltweite Ausfall wurde durch einen uns unbekannten Systemfehler verursacht“, so Nick Rockwell, einer der Fastly Führungskräfte, „Dieser wurde durch Einstellung-Änderungen einer unserer Kunden getriggert.“ UUUPSIIIII! Welcher Kunde bzw. welche Firma genau den Bug so eindrucksvoll (und natürlich aus Versehen) "entdeckt" hat, ist nicht bekannt.