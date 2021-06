Musik hören über YouTube? HEFTIGE Veränderung steht an!

YouTube als kostenlose Musik-Plattform

YouTube gehört für viele Menschen zum Alltag. Wir folgen unseren Lieblings-Creatoren, suchen hier nach Anleitungen für alles im Leben – und viele nutzen die Video-Plattform auch als Musik-Streaming 🎧 Möglichkeit. Klar, es gibt YouTube Music … – aber das nutzen nicht alle. Im Gegenteil. Für viele reicht die normale YouTube Ansicht aus, um den Lieblingssong suchen – und drauf los hören zu können. Aber eine wichtige Funktion fehlte allen bisher…

Der „Loop“ Button soll kommen

Hast du dir schon mal deinen Lieblingstrack bei YouTube rausgesucht, auf Play gedrückt und wolltest einfach nur die Augen schließen und den Song in Dauerschleife hören? Tja – das ist nicht möglich! Denn um ein Musikvideo oder einen Song immer wieder hören zu können, musstest du bisher nach dem Song erneut auf Play drücken. Oder – wer es kompliziert mag – legte sich eine Playlist nur mit dem Lieblingssong an. Doch damit könnte jetzt bald Schluss sein. Denn YouTube experimentiert mit einem „Loop“ Button 🔁 wie wir ihn von anderen Musik-Streaming Diensten wie Spotify kennen.

YouTube: Die neue Funktion würde alles verändern

Der Button soll es ermöglichen, ein Video bzw. einen Song via YouTube auf dem Handy in Dauerschleife laufen lassen zu können. Und genau diese „Loop“ Funktion wird aktuell von der Plattform an einem kleinen Versuchspublikum getestet. Ansteuerbar ist sie via der drei Menü-Punkte bei einem Video oben rechts, wo du sonst die Video-Qualität oder die Abspielgeschwindigkeit einstellen kannst.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Twitter ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

So kriegst du die „Loop“ Funktion

In der Desktop-Ansicht – also auf einem Computer – gibt es die "Wiederholen" oder "Loop" Funktion schon BRAVO

Wenn du Musik auf deinem PC oder Apple Computer via YouTube hörst, kannst du bereits die „Loop“ Funktion nutzen. Klick einfach dein Lieblingsvideo an und während das Video abgespielt wird, gehst du mit der Maus auf das Bild – Rechtsklick auf der Maus – und es erscheint eine Menüfunktion, in dem an oberster Stelle „Wiederholen“ anklickbar ist. Wann diese geniale Funktion für alle User freigeschaltet sein wird, ist noch nicht klar – aber der Rollout soll schon gestartet sein. Also: lang wird es sicher nicht mehr dauern!

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->